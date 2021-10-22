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В Канищеве пьяный водитель чуть не врезался в здание магазина
На нарушителя пожаловались сами рязанцы.

В Канищеве задержали пьяного водителя. Подробности в пятницу, 22 октября, привела пресс-служба регионального УМВД.

На нарушителя пожаловались сами рязанцы. Они позвонили в полицию и сообщили, что по улице Интернациональной двигался пьяный водитель на иномарке.

На место прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили, что автомобиль заблокировал проезд у супермаркета. Позже свидетели сообщили, что этот автомобиль сдавал задним ходом и чуть не врезался в здание магазина.

Водителя задержали. Освидетельствование показало, что у него 1,151 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что почти в десять раз больше разрешенного уровня.

Мужчину доставили в отдел полиции. Там на него него составили протокол об административном правонарушении.