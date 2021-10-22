Рязанские газовики устранили 25 случаев самовольных подключений

Большее число нарушений зафиксировано в Рыбновском и Рязанском районах области.

С начала года специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» выявили 25 случаев незаконного подключения к действующей системе газоснабжения. Большее число нарушений зафиксировано в Рыбновском и Рязанском районах области. Ущерб составил один миллион 348 тысяч рублей. 845 тысяч рублей нарушители оплатили в досудебном порядке.

В отношении абонента, который повторно в течение года совершил незаконное подключение, возбуждено уголовное дело по факту самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность. Рязанский районный суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч рублей, а также обязал погасить причиненный «Газпром межрегионгаз Рязань» ущерб — 40 тысяч рублей.

Еще девять нарушителей привлекли к административной ответственности по факту самовольного подключения и использования электрической, тепловой энергии, нефти или газа. Им назначены штрафы от пяти до десяти тысяч рублей.

Материалы еще по шести фактам нарушения находятся в стадии рассмотрения в правоохранительных органах.

«Каждый случай самовольного подключения — не только нанесение материального ущерба поставщику газа, но, в первую очередь, угроза жизни и здоровью людей. В любой момент действия нарушителей могут привести к взрывам, пожарам, отравлению угарным газом, травмам и летальным исходам», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.