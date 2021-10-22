Рязанцев просят помочь с поисками 41-летнего жителя Подмосковья

Мужчина проживает в Воскресенске. Однако волонтеры сообщили, что он может находиться и в Рязанской области.

Рязанцев просят помочь с поисками 41-летнего жителя Подмосковья. Ориентировку на Юрие Челоненко опубликовал поисково-спасательный отряд « ЛизаАлерт ».

Мужчина проживает в Воскресенске. Однако волонтеры сообщили, что он может находиться и в Рязанской области.

Он пропал 18 октября, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина имеет худощавое телосложение, рост 182 сантиметра, темно-русые волосы и карие глаза. В день пропажи был одет в куртку с капюшоном, серо-коричневый камуфлированный костюм и черные теплые калоши.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем или хочет помочь в поисках, просьба обратиться по телефону: 8 (800)700-54-52 или 112.