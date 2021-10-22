Россиян предупредили о подорожании колбасы и сосисок
В частности, о подорожании предупредили «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский».
Россиян предупредили о подорожании колбасы и сосисок. Об этом «
«Более десяти крупнейших компаний-мясопереработчиков уведомили ритейл о повышении цен на свою продукцию на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября», — отметила газета.
В частности, о подорожании предупредили «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский». Они объяснили рост цен подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и другими причинами.