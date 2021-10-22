«Росгосстрах» в Рязани ждет обращений от пострадавших от взрыва на заводе «Разряд»

Сотрудники страховой компании оперативно проконсультируют заявителей по пакету документов, которые необходимо предоставить в компанию для получения страховых выплат.

Рязанский филиал компании «Росгосстрах» готов к приему заявлений от пострадавших и правоприемников погибших в результате взрыва и пожара на заводе «Разряд» в Шиловском районе. Сотрудники страховой компании оперативно проконсультируют заявителей по пакету документов, которые необходимо предоставить в компанию для получения страховых выплат.

Взрыв в пороховом цехе завода «Разряд» произошел рано утром в пятницу, 22 октября. После взрыва на предприятии возник пожар, который, согласно сообщению местных СМИ, был ликвидирован к 9:31 утра. По данным министерства здравоохранения Рязанской области, в результате этого ЧП погибло 16 человек, еще один серьезно пострадал — с ожогами 80% поверхности кожи он был срочно эвакуирован в областную больницу.

С 2012 года в России действует закон № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта…», который предусматривает компенсацию гражданам, пострадавшим в результате аварий на опасных объектах, в том числе, работникам самих этих предприятий, а также правопреемникам погибших. Гражданская ответственность владельца опасного объекта ООО «Разряд» застрахована в ПАО СК «Росгосстрах».

«Законодательство предусматривает, что происшествие должно быть расследовано надзорными органами. После признания случая страховым, иждивенцам погибших или при их отсутствии близким родственникам нужно подать заявление на выплату, предъявить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибших или родство с ними, а также реквизиты банковского счета, — пояснила директор филиала „Росгосстраха“ в Рязанской области Ирина Митрошина. — Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы они оперативно получили страховое возмещение в установленном законом размере».

Объем возмещения за причинение вреда здоровью при несчастных случаях определяется по таблице, утвержденной постановлением правительства РФ № 1164. В случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте его иждивенцам и ближайшим родственникам устанавливается компенсационная выплата в размере двух миллионов рублей, а также до 25 тысяч рублей в качестве возмещения расходов на погребение.

Ирина Митрошина напомнила, что заявить о страховом событии и получить консультацию можно, позвонив в Единый контакт-центр «Росгосстраха» (ЕКЦ) по телефонам 0530 (для звонков с любых мобильных сетей бесплатно) или 8-800-200-99-77 (бесплатный звонок по России).

Справка:

В Рязанской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 2 агентства и 29 страховых отделов, а также Региональный центр урегулирования убытков в Рязани.

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие». На территории Российской Федерации действуют более 1600 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов.

6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметила 100 лет со дня своего создания.