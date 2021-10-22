Рязанский минздрав подтвердил гибель 12 человек в Шиловском районе

22 октября в результате сбоя технологического процесса произошло возгорание на территории одного из цехов ПГУП «Эластик».

На пожаре на заводе «Эластик» в поселке Лесной Шиловского района погибли 12 человек. Об этом сообщила региональная опергруппа.

Один человек с сильными ожогами находится в Лесновской больнице в крайне тяжелом состоянии. Его планируют направить в Рязань на вертолете санавиации.

На месте работают зампред правительства Дмитрий Филиппов и министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. Семьям погибших и пострадавших окажут помощь.

Напомним, взрыв на заводе «Эластик» произошел рано утром. По предварительной информации, его причиной стало нарушение технологического процесса из-за неисправности оборудования или нарушение процесса работниками. Пожар локализовали в течение часа.