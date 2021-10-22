\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 22
14°
Сбт, 23
11°
Вск, 24
ЦБ USD 70.86 -0.13 23/10
ЦБ EUR 82.5 -0.14 23/10
Нал. USD 70.11 / 71.25 17:13
Нал. EUR 81.61 / 82.30 17:13
Новости
Публикации
«Ситилинк» в Рязани предлагает выгодные покупки для офиса в октябре
В осенний период спрос рязанских покупателей на офисную...
2 часа назад
209
Лидеры подтверждают реноме. Обзор 4-го тура в «40+"
В четвертом туре дивизиона «Любитель 40+" сенсаций не п...
6 часов назад
391
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
2
12 054
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
8 578
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
При взрыве на заводе в Шиловском районе погибли два футболиста
При взрыве в Шиловском районе погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело.

При взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе погибли два футболиста. Об этом сообщил РЕН ТВ.

48-летний Ильдар Камалов, работавший на заводе транспортировщиком, также играл в футбол и хоккей. В 2015 году спортсмен выступал за футбольную команду «Лесной агат», а в Ночной хоккейной лиге представлял свой город с командой «Лесной».

На предприятии работал Виктор Аникин, который также играл за «Лесной агат» в 2015 году, а ранее представлял команду «Добрыня» из рязанского поселка Шилово. Аникин вместе с Камаловым играл за «Лесной».

Напомним, при взрыве в Шиловском районе погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело.