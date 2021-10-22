При взрыве на заводе в Шиловском районе погибли два футболиста
При взрыве в Шиловском районе погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело.
При взрыве на заводе «Эластик» в Шиловском районе погибли два футболиста. Об этом сообщил
48-летний Ильдар Камалов, работавший на заводе транспортировщиком, также играл в футбол и хоккей. В 2015 году спортсмен выступал за футбольную команду «Лесной агат», а в Ночной хоккейной лиге представлял свой город с командой «Лесной».
На предприятии работал Виктор Аникин, который также играл за «Лесной агат» в 2015 году, а ранее представлял команду «Добрыня» из рязанского поселка Шилово. Аникин вместе с Камаловым играл за «Лесной».
Напомним, при взрыве в Шиловском районе погибли 17 человек. Возбуждено уголовное дело.