Пострадавшего на пожаре на рязанском заводе «Эластик» доставили в ОКБ

Он находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшего на пожаре на рязанском заводе «Эластик» доставили в ОКБ. Об этом сообщило областное правительство.

Его доставили санавиацией медицины катастроф. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Уточняется, что специалисты ОКБ проводят все необходимые мероприятия.