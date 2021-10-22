Пострадавшего на пожаре на рязанском заводе «Эластик» доставили в ОКБ
Он находится в тяжелом состоянии.
Пострадавшего на пожаре на рязанском заводе «Эластик» доставили в ОКБ. Об этом
Его доставили санавиацией медицины катастроф. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.
Уточняется, что специалисты ОКБ проводят все необходимые мероприятия.
В правительстве также напомнили, что для работы с родственниками пострадавших направлены психологи Шиловского межрайонного медицинского центра и Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова. Также организована «горячая линия» для родственников погибших и пострадавших при чрезвычайном происшествии в поселке Лесной Шиловского района по телефону: