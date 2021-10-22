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Пострадавшего на пожаре на рязанском заводе «Эластик» доставили в ОКБ
Он находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшего на пожаре на рязанском заводе «Эластик» доставили в ОКБ. Об этом сообщило областное правительство.

Его доставили санавиацией медицины катастроф. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Уточняется, что специалисты ОКБ проводят все необходимые мероприятия.

В правительстве также напомнили, что для работы с родственниками пострадавших направлены психологи Шиловского межрайонного медицинского центра и Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова. Также организована «горячая линия» для родственников погибших и пострадавших при чрезвычайном происшествии в поселке Лесной Шиловского района по телефону: 8 (4912) 25-72-90.