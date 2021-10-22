Опубликовано видео с места пожара в цеху под Рязанью

Кадры опубликовал telegram-канал Mash.

Появилось видео с места пожара в цеху по производству пороха в Шиловском районе. Кадры опубликовал telegram-канал Mash.

Уточняется, что погибли семь человек. Одного госпитализировали с ожогами, еще девять человек ищут под завалами.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. На месте работают 50 единиц техники.

Напомним, возгорание произошло на заводе «Эластик». Погибли семь человек, судьба еще девяти — неизвестна. По данному факту следователи организовали проверку. В экстренных службах назвали причину взрыва.