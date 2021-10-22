На девяти рязанских улицах ветер оборвал провода электроэнергии

Сотрудники дирекции отправились на места устранять последствия непогоды. В администрации отметили, что при необходимости ремонтные работы продолжат и в выходные дни.

Утром в пятницу, 22 октября, в дирекцию благоустройства поступило девять сообщений от местных жителей. Люди жаловались на сильный ветер, который оборвал сети уличного освещения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сотрудники дирекции отправились на места устранять последствия непогоды. В администрации отметили, что при необходимости ремонтные работы продолжат и в выходные дни.

Также на прошлой недели дирекция провела монтаж и перетяжку уличного освещения на нескольких рязанских улицах. В общем сложности им удалось отремонтировать около 1 386 метров.

Кроме того, проводились работы по опилу ветвей на 38 деревьях, которые находились в охранной зоне воздушных линий электропередачи. Их спилили на улицах 2-й Линии, Пирогова, Юбилейной, Центральной (поселок Дягилево), Пирогова, Юбилейной, Попова, Интернациональной, Касимовском шоссе и проезде Речников.

Были отремонтированы и светильники. В общей сложности на 23 улицах бригада дирекции провела работы по ремонту 67 светильников. На улицах Тимуровцев, 6-й Линии, Лево-Лыбедской, Стройкова, Островского, Полетаева, Ленина, Дзержинского, Кирпичный завод, Стройкова, 2-й Линии заменили 18 ламп.

В дирекции по благоустройству напомнили, что к ним можно обратиться через социальные сети и в диспетчерскую МБУ «ДБГ» по номеру 70-12-93.