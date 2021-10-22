Мэрия опубликовала число свободных мест в рязанских детсадах

Для направления родителям нужно обратиться в МФЦ для внесения изменений в заявления.

Рязанская мэрия опубликовала число свободных мест в детских садах города.

По состоянию на 15 октября свободны места для детей:

С 1,5 до 2 лет (рожденных со 2 сентября 2019 года по 1 марта 2020 года) — в детсадах №№ 16, 153, 158 (Московский район).

С 2 до 3 лет (рожденных со 2 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года)

Железнодорожный район — №№ 88, 145;

Московский район — №№ 23, 89, 93, 101, 104, 107, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 154;

Октябрьский район — № 70, 130;

Советский район — № 133.

От 3 до 4 лет (рожденных со 2 сентября 2017 по 1 сентября 2018 года):

Железнодорожный район — №№ 24, 43, 48, 71, 73, 75, 81, 84, 88, 99, 116, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№ 3, 14, 16, 22, 23, 31, 76, 79, 89, 103, 104, 107, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 126, 134, 137, 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район — №№ 4, 37, 69, 70, 77, 112, 121, 125, 131, 138, 147, 149, 150, 161;

Советский район — №№ 1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 60, 66, 91, 96, 133, школа 29.

От 4 до 5 лет (рожденных со 2 сентября 2016 по 1 сентября 2017 года):

Железнодорожный район — №№ 73, 99, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№ 14, 23, 28, 76, 101, 103, 108, 120 (для детей с нарушением зрения), 137, 146, 148, 151, 158, школа 30;

Октябрьский район — №№ 25, 105, 130, 131, 138, 140, 150, 152;

Советский район — № 133, школа № 29.

От 5 до 6 лет (рожденных со 2 сентября 2015 по 1 сентября 2016 года):

Железнодорожный район — №№ 43, 99, 143, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№ 14, 23, 28, 31, 76, 93, 104, 135, 148, 153, 154, 158, школа 30;

Октябрьский район — №№ 70, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 131, 152;

Советский район — вакантных мест нет.

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет (рожденных со 2 сентября 2014 по 1 сентября 2015 года):

Железнодорожный район — №№ 24, 73, 75, 80, 81, 85, 87, 99, 116, 145;

Московский район — №№ 3, 14, 23, 31, 35, 76, 89, 104, 106, 126, 135, 137, 148, школа 30;

Октябрьский район — №№ 4, 25, 69, 78 (для детей с нарушением зрения), 105, 118 (ТНР), 121, 131, 138, 140, 147, 150, 152;

Советский район — №№ 17, 55, 91.

Для направления родителям нужно обратиться в МФЦ для внесения изменений в заявления.

Для того, чтобы попасть в детские сады №№ 1, 118, 160 нужно предоставить в МФЦ заключение ПМПК с рекомендацией посещения группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Заседание комиссии состоится 3 ноября 2021 года. Заявления принимают с 15 по 28 октября 2021 года.

Детям, рожденным в сентябре-декабре 2018 года и январе-феврале 2019 года, могут предоставить места в группах для детей с 3 до 4 лет при наличии мест и отсутствии в очереди детей трехлетнего возраста.