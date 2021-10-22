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Любимов поручил МЧС и Ростехнадзору провести внеплановые проверки на производствах
Проверки проведут после взрыва в одном из цехов по производству пороха в Шиловском районе.

Губернатор Николай Любимов поручил МЧС и Ростехнадзору провести внеплановые проверки на производствах. Об этом он заявил в пятницу, 22 октября, во время совещания по видеоконференцсвязи.

Проверки проведут после взрыва в одном из цехов по производству пороха в Шиловском районе. Причиной происшествия стало нарушение технологических процессов. Погибли 17 человек — рабочих, которые заступили на утреннюю смену.

«Это вопиющий случай, и необходимо сделать все возможное, чтобы ничего подобного больше не повторилось. Как на опасных производствах, так и на тех, которые по классу опасности ниже, но могут представлять угрозу жизни и здоровью людей. Я буду рекомендовать МЧС и Ростехнадзору организовать внеплановые проверки на таких производствах», — подчеркнул Николай Любимов.

Также глава региона еще раз выразил глубокие соболезнования близким погибших. Он отметил, что в настоящее время необходимо еще раз убедиться, что делается все возможное для ликвидации последствий и помощи семьям погибших. Глава региона напомнил, что семьи получат по миллиону рублей.

«Все вопросы, которые у людей возникают и будут возникать, должны быть разрешены», — сказал глава региона.