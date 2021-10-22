Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 23-24 октября

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В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В концертном зале филармонии 23 октября состоится концерт Владимирского русского оркестра под управлением Анатолия Антонова с мелодиями и песнями композитора Андрея Петрова. 24 октября в рязанской филармонии состоится очередной «концерт за кулисами». На этот раз своим мастерством зрителей порадуют фаготисты Рязанского Губернаторского оркестра. В ДК РГАТУ 24 октября состоится концерт популярного шоу «Импровизация». В кафе-клубе «Старый парк» 24 октября состоится концерт легендарной группы «Калинов Мост».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».