Главврач Коммунарки спрогнозировал постоянное введение нерабочих дней из-за коронавируса

Об этом написал в своем telegram-канале.

Главный врач Коммунарки Денис Проценко заявил, что нерабочие дни будут объявлять до тех пор, пока россияне не наработают коллективный иммунитет. Об этом написал в своем telegram-канале .

«Подобные „выходные“ будут повторяться вновь и вновь, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ», — написал специалист.

Проценко также сообщил, что «без паузы никак нельзя». При этом победить болезнь можно только двумя способами: массово вакцинироваться или массово переболеть.

«При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом. Да и в системе здравоохранения нашей страны невозможно абсолютно все имеющиеся койки сделать инфекционными», — уточнил он.

Напомним, президент Владимир Путин утвердил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.