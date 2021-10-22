Елена Сорокина выразила соболезнования семьям погибших при пожаре на рязанском заводе

Ранее соболезнования родственникам погибших выразил губернатор Николай Любимов.

Мэр Елена Сорокина выразила соболезнования семьям погибших при взрыве на рязанском заводе «Эластик». Об этом в пятницу, 22 октября, она написала на личной странице «ВКонтакте».

«Я выражаю глубокие соболезнования семьям, которые потеряли своих родных», — написала глава администрации Рязани.

Ранее соболезнования родственникам погибших выразил губернатор Николай Любимов.