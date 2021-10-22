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Дочь рабочего, погибшего в Шиловском районе, грозилась умереть
Девочка была в школе. Во время первого урока ей позвонила бабушка и сообщила, что отец погиб.

11-летняя дочь 42-летнего аппаратчика приготовления смеси, погибшего во время взрыва на заводе «Разряд» в Шиловском районе грозилась совершить самоубийство, когда узнала о случившемся. Об этом пишет «МК».

Девочка была в школе. Во время первого урока ей позвонила бабушка и сообщила, что отец погиб.

«Третьеклассница — девочка эмоциональная, тут же разрыдалась. Сказала, что совершит самоубийство», — рассказали педагоги.

Девочку отстранили от урока, отвели к директору, где ее ждал психолог.

«Не понимаем, зачем бабушка звонила, чтобы рассказать о беде, ведь подобные новости нужно преподносить лично», — добавили учителя.

Школьницу отвели в штаб, ее состояние нормализовалось.

Отмечается, что девочка была привязана к отцу и жила только с ним. Его вторая супруга ушла к другому мужчине, в новой семье родила ребенка. Девочка неуютно чувствовала себя с отчимом и попросилась жить к отцу.

У погибшего также есть 15-летняя дочь от первого брака, которая учится в девятом классе. Она восприняла новость о произошедшем менее эмоционально.

Напомним, взрыв произошел 22 октября в цеху, где производили взрывчатку и утилизировали отходы взрывчатых веществ. Погибли все 17 человек, которые были на смене. Возбуждено уголовное дело.