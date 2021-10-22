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Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд
Решение о повышении ключевой ставки до 7,5 процента годовых принял совет директоров Центробанка. Этот показатель соответствует уровню июня-июля 2019 года.

Банк России повысил ключевую ставку шестой раз подряд. Информацию с пресс-релиза регулятора опубликовали РИА Новости.

Решение о повышении ключевой ставки до 7,5 процента годовых принял совет директоров Центробанка. Этот показатель соответствует уровню июня-июля 2019 года.

В Банке России не исключают, что в дальнейшем ставка вновь увеличится.

Уточняется, что эта мера поможет снизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Также она может привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам.

Аналитики считали, что Центробанк повысит ставку лишь на 0,5 процентного пункта. Такое решение стало для них неожиданностью.

Центробанк весной перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав увеличивать ключевую ставку. Изначально он поднял ее на 0,25 процентного пункта — до 4,5% годовых, а затем дважды — на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых. В июле же регулятор сделал самый «ястребиный» шаг с декабря 2014 года, повысив показатель сразу на целый пункт — до 6,5%. В сентябре тенденция продолжилась — плюс 0,25.