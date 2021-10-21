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За сутки десять рязанцев скончались от коронавируса
За сутки зафиксировали 195 новых случаев заболевания в Рязанской области. Всего с начала пандемии зарегистрировали 45 766 новых случаев заражения.

За сутки от коронавируса скончались десять рязанцев. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки зафиксировали 195 новых случаев заболевания в Рязанской области. Всего с начала пандемии зарегистрировали 45 766 новых случаев заражения. За сутки выздоровел 131 человек, с начала пандемии вылечились 41 677 человек.

В России за сутки выявили 36 339 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 8 131 164. За сутки выздоровели 25 895 человек, всего — 7 091 607.

За сутки скончались 1 036 человек, всего — 227 389 человек.