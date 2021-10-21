Власти разъяснили правила посещения мероприятий, театров и музеев в Москве

С 27 октября по 7 ноября театры и музеи в Москве будут работать при заполняемости залов не более 50% и со всеми действующими ограничениями.

Для того, чтобы попасть на общественные мероприятия в Москве, нужен будет QR-код одного из трех типов — вакцинированного, переболевшего, либо выданный после отрицательного ПЦР-теста. Об этом передает РИА Новости .

Получить QR-код могут те, кто прошел вакцинацию вторым компонентом или однокомпонентной вакциной, зарегистрированной в России, переболевшие коронавирусом в последние полгода, те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, полученный в лабораториях Москвы, подключенных к ЕМИАС. Срок действия отрицательного ПЦР составляет 72 часа с момента его регистрации.

С 27 октября по 7 ноября театры и музеи в Москве будут работать при заполняемости залов не более 50% и со всеми действующими ограничениями. С 8 ноября допуск увеличится до 70%. Также с этого числа будут обязательно проверять QR-коды при проведении концертов, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с присутствием более 500 человек.

Меры также предлагают рассмотреть организаторам событий с меньшим числом участников.