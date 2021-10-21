В Вологде арестовали подозреваемую в убийстве девятилетней девочки

Вологодский городской суд арестовал 40-летнюю Ульяну Ланскую до 18 декабря. Женщина и ее защитники не возражали против заключения под стражу.

В Вологде арестовали подозреваемую в убийстве девятилетней девочки. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу региональных судов.

В четверг, 21 октября, Вологодский городской суд арестовал 40-летнюю Ульяну Ланскую до 18 декабря. Женщину подозревают в убийстве девятилетней девочки.

Отмечается, что Ланская и ее защитники не возражали против заключения под стражу.

Женщине грозит до двадцати лет лишения свободы, либо пожизненный срок.

Напомним, тело ребенка нашли 18 октября в квартире в Долгом переулке. По подозрению в убийстве задержали 40-летнюю местную жительницу, которая состоит на учете в психдиспансере. Она признала вину. Позже в СК рассказали о семье убитой девочки.