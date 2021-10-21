В Сасове задержали трех подростков-наркодиллеров

Уголовное дело возбудили о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

В Сасове задержали трех подростков-наркодиллеров. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

В сентябре 2021 года три подростка 17,18 и 19 лет через интернет договорились с неизвестным продавать наркотики по Рязанской области. Один из подростков получил партию наркотического вещества, расфасовал его и упаковал. Вместе со знакомыми он разместил на улицах Сасова «закладки».

Наркодиллеров задержали полицейские. Уголовное дело возбудили о покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт г части 4 статьи 228.1 УК РФ).