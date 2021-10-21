В Ряжском районе отремонтировали дорогу на Милославское

Дорогу от федеральной трассы Р-22 «Каспий» до поворота на Милославское отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В Ряжском районе отремонтировали дорогу на Милославское. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.

Работы провели на участке протяженность 6,6 километров Ряжск-Журавинка-Салтыки-Кузьминка. Дорогу от федеральной трассы Р-22 «Каспий» до поворота на Милославское отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В поселке располагается много социально значимых объектов: школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, почта.

Подрядчик укрепил основание дороги методом холодной регенерации, уложил два слоя асфальтобетонного покрытия, отремонтировал водопропускные трубы, установил новые дорожные знаки, нанес разметку и заменил остановки. Также в рамках контракта в селе Журавинка отремонтировали два моста.

За 2020 и 2021 года в Ряжском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали более 16 километров дорог областного и муниципального значения, а также построили 11 километров линий искусственного освещения.

Губернатор Николай Любимов обратил внимание на то, что в 2021 году дорожные работы выполнены в больших объемах, в них вложено много средств.

«Отсюда и строгий контроль: депутатский и общественный, — отметил глава региона. — И конечно, повышенные требования к качеству выполняемых работ. Важно, чтобы отремонтированные дороги служили долго. Как минимум в течение гарантийного срока, который дают подрядные организации».