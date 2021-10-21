В Рязани в аварии пострадали два взрослых и ребенок

Авария произошла в четверг, 21 октября, в 10:55. На 198 километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись фура и легковушка.

В Рязани в аварии пострадали два взрослых и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 21 октября, в 10:55. На 198 километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись фура и легковушка.

В аварии пострадали три человека, в том числе один ребенок. Проводится проверка, уточняются обстоятельства аварии.

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