В Рязани пропал 50-летний мужчина
С 19 сентября о мужчине ничего неизвестно. Всех, кто видел мужчину, попросили позвонить по номеру телефона +7 (4912) 51-21-71 или 112.
В Рязани пропал 50-летний Руслан Маруков. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
С 19 сентября о мужчине ничего неизвестно.
Приметы: рост 174 см, нормального телосложения, волосы русые длинные, глаза серые
Был одет: синие джинсы, серая толстовка на молнии с капюшоном, черная утепленная безрукавка, синяя бейсболка, темные кроссовки
Всех, кто видел мужчину, попросили позвонить по номеру телефона