В Рязани ищут свидетелей двух аварий, где пострадали пешеходы

Всех, у кого есть информация по ДТП, просят обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1.

В Рязани ищут свидетелей двух аварий, где пострадали пешеходы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

7 июня 2021 года в 13:29 на улице Циолковского около дома № 18 51-летний рязанец на «ГАЗ-3302» наехал на двух женщин 44 и 47 лет. Рязанки переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии 47-летняя женщина получила травмы, ей оказали медпомощь.

23 апреля 2021 года в 20:15 на улице Дзержинского около дома № 95 53-летний житель деревни Сергеевка на Kia Rio наехал на 38-летнюю рязанку. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получила травмы, ее госпитализировали.

Всех, у кого есть информация по ДТП, просят обращаться по телефону +7 (4912)44-46-08 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом 12 корпус 1.