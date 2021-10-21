В России выявили новую мутацию коронавируса AY.4.2

В России в единичных случаях нашли мутацию коронавируса штамма «дельта» AY.4.2. Об этом передает
По информации британских ученых, новый штамм может быть на 10-15% более заразным, чем штамм «дельта».
Хафизов отметил, что в некоторых кругах новый геновариант коронавируса называют «дельта плюс», хотя ранее это название относили к другому варианту, из-за чего сейчас возникает путаница.
Он уточнил, что вариант AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта». Ученые исследуют, насколько новая мутация заразна.
По словам Хафизова, вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. При этом он отметил, что число заболевших увеличивается не из-за этого штамма.
Также специалист заверил, что вакцины, используемые в России, эффективны и против AY.4.2.
«И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», — пояснил эпидемиолог.