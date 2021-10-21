В России выявили новую мутацию коронавируса AY.4.2

По информации британских ученых, новый штамм может быть на 10-15% более заразным, чем штамм «дельта». Специалисты исследуют, насколько новая мутация заразна.

В России в единичных случаях нашли мутацию коронавируса штамма «дельта» AY.4.2. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

По информации британских ученых, новый штамм может быть на 10-15% более заразным, чем штамм «дельта».

Хафизов отметил, что в некоторых кругах новый геновариант коронавируса называют «дельта плюс», хотя ранее это название относили к другому варианту, из-за чего сейчас возникает путаница.

Он уточнил, что вариант AY.4.2 — одно из множества ответвлений линии «дельта». Ученые исследуют, насколько новая мутация заразна.

По словам Хафизова, вероятность широкого распространения AY.4.2 в России и мире достаточно высока. При этом он отметил, что число заболевших увеличивается не из-за этого штамма.

Также специалист заверил, что вакцины, используемые в России, эффективны и против AY.4.2.

«И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», — пояснил эпидемиолог.