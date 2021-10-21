В Касимове столкнулись две легковушки
ДТП произошло примерно в 12:20 в Касимове на улице Загородной у дома № 13. Столкнулись Audi под управлением 29-летней девушки и Kia под управлением 23-летнего мужчины.
В четверг, 21 октября, в Касимове столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло примерно в 12:20 в Касимове на улице Загородной у дома № 13. Столкнулись Audi под управлением 29-летней девушки и Kia под управлением 23-летнего мужчины.
Пострадала водитель автомобиля Audi. Проводится проверка.