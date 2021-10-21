В ДТП на окраине Рязани погибла 20-летняя девушка

Водителя и восьмимесячного ребенка доставили в больницу. Проводится проверка.

В ДТП на трассе М5 в Рязани погибла 20-летняя пассажирка Lada Kalina. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 10:55 в Рязани на 198 километре М5. По предварительной информации, 56-летний житель Нижегородской области на Volvo с полуприцепом выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу и на главной столкнулся с Lada Kalina, за рулем которой был 23-летний рязанец.

Погибла 20-летняя пассажирка Lada Kalina. Водителя и восьмимесячного ребенка доставили в больницу. Водитель Volvo не пострадал. Проводится проверка.

Ранее появились фото с места аварии.