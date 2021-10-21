Ушла из жизни преподаватель Рязанского медуниверситета Наталья Максимова

Доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Наталья Максимова скончалась 20 октября.

Скончалась доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом ЛОР-болезней РязГМУ имени Павлова Наталья Максимова. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Наталья Максимова скончалась 20 октября.

В 2003 году она окончила стоматологический факультет Ижевской государственной медицинской академии. В Рязанском медуниверситете имени Павлова начала работать в 2012 году в должности ассистента кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, а с 2017 года работала доцентом кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом ЛОР-болезней.

За время работы в университете она выпустила девять учебных пособий. Активно занималась научной работой. Она также опубликовала более 40 научных печатных трудов, в том числе публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК Минобранауки России — 14. Получен один патент на полезную модель, четыре патента на изобретение и одно удостоверение на рационализаторское предложение. Наталья Владимировна постоянно участвовала в межрегиональных и международных научно-практических конференциях.