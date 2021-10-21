Умер профессор академии ФСИН Виктор Игнатенко

Виктор Игнатенко умер 20 октября на 87-м году жизни.

Умер профессор академии ФСИН Виктор Игнатенко. Об этом сообщили на сайте учебного заведения.

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского научного центра Академии ФСИН доктор юридических наук, профессор Виктор Игнатенко скончался в среду, 20 октября.

По инициативе ученого в вузе создали кафедру криминологии и профилактики преступлений.

Профессор Игнатенко имел звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», а также многочисленные медали «За безупречную службу» 3, 2 и 1 степени, «За вклад в развитие юстиции», «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», «За верность Закону» и другими.

Виктору Игнатенко было 86 лет.