Собянин ввел антиковидные ограничения в Москве
Нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 года.
Собянин ввел антиковидные ограничения в Москве. Об этом
Из-за угрозы распространения коронавируса нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 года.
На период нерабочих дней в Москве закрываются:
- все магазины, кроме аптек и продуктовых;
- весь общепит, кроме доставок и работы навынос;
- салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны и подобное;
- стоматологии, кроме оказания экстренной помощи;
- кинотеатры, цирки, концертные залы. Музеи и театры будут работать по QR-кодам с заполненность зала до 70%.