\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 21
12°
Птн, 22
14°
Сбт, 23
10°
ЦБ USD 71.06 0.09 21/10
ЦБ EUR 82.62 -0.06 21/10
Нал. USD 70.60 / 71.75 14:20
Нал. EUR 82.30 / 83.18 12:56
Новости
Публикации
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
2
10 915
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
7 572
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
12 964
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
35 196
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
СМИ сообщили об антирекорде по числу бригад скорой помощи в Рязани
По нормативам ежедневно в городе должны работать 57 бригад. Антирекорд фиксируют уже второй раз за неделю.

В среду, 20 октября, на станции скорой медицинской помощи Рязани работали 20 бригад. Об этом пишет «Новая газета».

Такое же количество работало в городе в минувшую пятницу. Отмечается, что это антирекорд для Рязани: по нормативам ежедневно должны работать 57 бригад.

Ранее региональный минздрав на жалобы рязанцев отвечал, что всего в городе действуют 43 бригады скорой.

«Количество вызовов скорой помощи сейчас возросло в связи с сезонными обострениями хронических заболеваний, а также ОРВИ и коронавируса». — отмечали в ведомстве.