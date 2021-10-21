СМИ сообщили об антирекорде по числу бригад скорой помощи в Рязани

По нормативам ежедневно в городе должны работать 57 бригад. Антирекорд фиксируют уже второй раз за неделю.

В среду, 20 октября, на станции скорой медицинской помощи Рязани работали 20 бригад. Об этом пишет « Новая газета ».

Такое же количество работало в городе в минувшую пятницу. Отмечается, что это антирекорд для Рязани: по нормативам ежедневно должны работать 57 бригад.

Ранее региональный минздрав на жалобы рязанцев отвечал , что всего в городе действуют 43 бригады скорой.

«Количество вызовов скорой помощи сейчас возросло в связи с сезонными обострениями хронических заболеваний, а также ОРВИ и коронавируса». — отмечали в ведомстве.