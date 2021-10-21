Рязанка ищет пострадавших, обманутых мошенницей

Рязанка отметила, что обращалась в полицию и планирует пойти в суд. Она добавила, что мошенница пользуется давней схемой.

Рязанка ищет пострадавших, обманутых мошенницей. Об этом РЗН. инфо рассказала пострадавшая.

По ее словам, уроженка Касимова 29-летняя Анастасия Т. уговорила женщину взять кредит на 410 тысяч рублей и не вернула деньги

«Дама давила на жалость несуществующей беременностью, избиениями со стороны мужа, всевозможными небылицами о сердечной недостаточности, раке и прочем. Так вышло, что я поверила, захотела помочь. Помогла, а теперь она деньги не отдает, не платит ничего и ведет себя гадко», — поведала собеседница.

Рязанка отметила, что обращалась в полицию и планирует пойти в суд. Она добавила, что мошенница пользуется давней схемой.

«Развести на деньги, сделать несколько выплат, затем кредитора вызвать на эмоции и противоправные действия, чтобы этим шантажировать и не платить», — продолжила женщина.

По словам пострадавшей, ее мать живет в одном доме с Анастасией Т., на улице Крупской. Она ходила к соседке и взывала ее к совести. Это привело к тому, что пожилую женщину в ходе ссоры столкнули с лестницы.

Заявление об этом инциденте, как утверждает рязанка, также находится в полиции.

«Хотелось бы найти таких же обманутых этой женщиной, чтоб объединить силы. Знаю, что я такая не одна. Пострадавших нашлось много, есть люди из Рязани, Касимова, Новосибирска, Тюмени. Всех эта дама „кинула“ на суммы от пяти тысяч до одного миллиона», — заключила читательница.

Собеседница попросила всех, кто оказался в такой же ситуации из-за действий мошенницы связаться с ней в личных сообщениях.

В полиции корреспонденту РЗН. инфо подтвердили, что у них есть обращение.

«Есть одно заявление и носит оно гражданско-правовой характер. По нему проведем проверку», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что если слова пострадавшей подтвердятся, то ее соседку могут привлечь к уголовной ответственности за мошенничество.