Рязанцу, зарубившему родителей топором, вынесли приговор

В Рязанской области вынесли приговор 45-летнему жителю Старожилова. Его признали виновным в убийстве родителей и в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Следствие установило, что в ночь на 26 мая 2020 года мужчина, недавно вышедший из тюрьмы, был пьян. Во время ссоры с родителями он ударил их несколько раз топором. Потерпевшие скончались на месте. В ту же ночь мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера» против дочери, а после закрыл ее в подполе дома и скрылся. Девочка смогла выбраться из подпола, выбив доски пола. Через несколько часов она позвала на помощь соседей. Они вызвали полицию, мужчину смогли задержать по «горячим следам». Его заключили под стражу.
Мужчину признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ, пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ и пункту «д» части 2 статьи 127 УК