Рязанцу, зарубившему родителей топором, вынесли приговор

Мужчину признали виновным по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ, пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ и пункту «д» части 2 статьи 127 УК Р. Ф. Приговор в законную силу не вступил.

В Рязанской области вынесли приговор 45-летнему жителю Старожилова. Его признали виновным в убийстве родителей и в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что в ночь на 26 мая 2020 года мужчина, недавно вышедший из тюрьмы, был пьян. Во время ссоры с родителями он ударил их несколько раз топором. Потерпевшие скончались на месте. В ту же ночь мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера» против дочери, а после закрыл ее в подполе дома и скрылся. Девочка смогла выбраться из подпола, выбив доски пола. Через несколько часов она позвала на помощь соседей. Они вызвали полицию, мужчину смогли задержать по «горячим следам». Его заключили под стражу.