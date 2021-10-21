Путин заявил, что он против обязательной вакцинации

Президент Владимир Путин заявил, что он не поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом пишет
По словам главы государства, обязательная вакцинация плоха тем, что ее можно обойти.
«В соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Это у нас и происходит. Но дело ведь не в обязательности. Я на самом деле не поддерживаю обязательность, и вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать», — сказал Путин.
Президент также напомнил, что вакцинация от COVID-19 не внесена в общенациональный календарь, поэтому она не является обязательной. Он добавил, что людей нужно не заставлять делать прививку, а убеждать, что она лучше болезни.
«Любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Известная фраза, что над законами думают сотни и тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. И они, как правило, выигрывают. Поэтому, мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать, убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь, — сказал глава государства. — Есть только два варианта развития событий почти для каждого человека — или переболеть, или вакцинироваться. И между струйками дождя проскользнуть не удастся».