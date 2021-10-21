Подозреваемым в ритуальном убийстве подростка под Рязанью предъявили обвинение

Бывшему отчиму мальчика и его сожительнице предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Подозреваемым в ритуальном убийстве подростка под Рязанью предъявили обвинение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное СУ СКР.

Бывшему отчиму мальчика и его сожительнице предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В следственном комитете добавили, что подозреваемые не признают вину.

Напомним, тело 15-летнего подростка нашли 13 октября. По подозрению в убийстве задержали отчима мальчика и его сожительницу. По итогам очной ставки, подсудимые обвинили друг друга в убийстве. Их арестовали до 10 декабря.