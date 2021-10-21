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Общественный омбудсмен Анастасия Татулова предложила пять мер поддержки бизнеса в период локдауна
Омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса предложила список мер, которые помогут не обанкротиться предпринимателям после очередного локдауна.

Общественный омбудсмен предложила пять мер поддержки бизнеса в период локдауна. Об этом Анастасия Татулова сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

Во вторник, 19 октября, Владимир Путин поддержал решение объявить нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября.

Омбудсмен по защите малого и среднего бизнеса предложила список мер, которые помогут не обанкротиться предпринимателям после очередного локдауна.

Татулова предлагает уйти от привязки к МРОТ при выдаче грантов на выдачу зарплаты и компенсировать реальные размеры выплат.

Также она предложила компенсировать работодателям налоги на фонд оплаты труда на весь период нерабочих дней — 43% с каждой зарплаты.

Для желающих расторгнуть договор аренды без неустоек необходимо внести соответствующие изменения в закон.

Омбудсмен предложила предприятиям, платившим налоги в 2019 и 2020 году выдать беспроцентный кредит в общей сумме выплаченных налогов.

Также Анастасия Татулова призвала допустить в страну все возможные вакцины для того, чтобы повысить процент привившихся работников.