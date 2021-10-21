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Николай Любимов отметил поддержку Рязанской области федеральным центром в период пандемии
Губернатор рассказал, что в ближайшее время на встрече с Андреем Макаровым обсудит на какую поддержку может рассчитывать регион, и что для этого необходимо сделать областному правительству.

В четверг, 21 октября, на заседании Госдумы депутаты в первом чтении приняли поправки в бюджетный кодекс. Законопроект предполагает закрепить на постоянной основе право вносить изменения в бюджет без поправок в закон. Речь идет о перераспределении до 10 процентов средств на реализацию государственных программ.

Председатель бюджетного комитета Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров отметил, что поправки в бюджетный кодекс закрепят временные нормы, принятые для борьбы с пандемией в 2020 году.

Макаров рассказал про объемы социальных обязательств, заложенных в бюджет на три года.

«Если в 2020 году эта сумма была 700 млрд рублей, то в этом году составила уже один трлн 42 млрд рублей, а к концу трехлетки будет один трлн 332 млрд рублей. Это значит, что обязательства будут выполняться независимо от экономических условий», — сообщил парламентарий.

Глава комитета отметил, что социальные гарантии теперь подняты на конституционный уровень.

Губернатор Николай Любимов отметил, что федеральная поддержка в период пандемии крайне важна для региона. Она позволит реализовать крупные региональные проекты.

Он рассказал, что в ближайшее время на встрече с Андреем Макаровым обсудит на какую поддержку может рассчитывать регион, и что для этого необходимо сделать областному правительству.