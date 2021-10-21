Москвичка умерла от COVID-19, специально заразив себя и родных

42-летняя одноклассница мужчины хотела «в легкой форме» заразить всех членов своей семьи. Она считала, что это нужно для легкого течения болезни.

В Москве женщина умерла от коронавируса, намеренно заразив себя и родственников. Об этом заявил на странице в Facebook медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.

Медик опубликовал переписку его знакомого. В сообщениях утверждается, что 42-летняя одноклассница мужчины хотела «в легкой форме» заразить всех членов своей семьи. Она считала, что это нужно для легкого течения болезни.

В переписке говорится, что девушка вместе с дочками пошла к подруге, которая болела. В итоге заразилась вся ее семья. Женщина долго не хотела обращаться к медикам и умерла в больнице.

В сообщениях также указано, что ее младшую дочь перевели из реанимации, а муж и старшая дочь переболели в легкой форме.