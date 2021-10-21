Минздрав опроверг закрытие рязанских поликлиник на карантин

Там отметили, что никаких распоряжений ведомство не выпускало. Ранее «Новая газета» сообщала, что поликлиники Рязани, подведомственные областному министерству здравоохранения, закрываются на карантин.