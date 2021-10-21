Минздрав опроверг закрытие рязанских поликлиник на карантин
Там отметили, что никаких распоряжений ведомство не выпускало. Ранее «Новая газета» сообщала, что поликлиники Рязани, подведомственные областному министерству здравоохранения, закрываются на карантин.
Минздрав опроверг закрытие рязанских поликлиник на карантин. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального министерства.
Там отметили, что никаких распоряжений ведомство не выпускало. Ранее «Новая газета»
Ранее рязанцы жаловались на отсутствие планового приема в 11 поликлинике Рязани.