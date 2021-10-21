Елена Сорокина проверила благоустройство «Читающего сквера» в Недостоеве

Всего в 2021 году реализуется 26 проектов поддержки местных инициатив.

Елена Сорокина проверила благоустройство «Читающего сквера» в Недостоеве. Об этом глава региона сообщила на своей страничке « ВКонтакте ».

В четверг, 21 октября, мэр посмотрела на благоустройство сквера и пообщалась с местными жителями. В «Читающем сквере» обустроили тротуарные дорожки, установили ограждения, планируется монтаж уличного освещения. Подрядчик должен завершить работы в конце октября.

Один из местных активистов предложил назвать сквер в честь поэта Евгения Маркина (в местной библиотеке хранится часть архива поэта). Елена Сорокина отметила, что инициатива интересная, но у жителей микрорайона разные литературные предпочтения, поэтому они сами определятся с тематикой сквера. Также рязанцы сообщили, что хотят установить в парке шкафы для буккроссинга.

На встрече с жителями микрорайона Елена Сорокина обсудила вопросы транспортного обслуживания, освещения и уборки городских территорий и дала поручения соответствующим специалистам.

Сорокина напомнила, что всего в 2021 году реализуется 26 проектов поддержки местных инициатив.