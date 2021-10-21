Андрей Макаров высказался против раздачи денег россиянам

На выступлении перед депутатами он сказал, что в кризис бедность не возросла, а сократилась, поэтому государству не нужно назначать дополнительные выплаты гражданам.

Андрей Макаров высказался против раздачи денег россиянам. Об этом пишет URA.RU.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров заявил, что в 2020 году число малообеспеченных россиян сократилось и составило 12,1 процентов.

На выступлении перед депутатами он сказал, что в кризис бедность не возросла, а сократилась, поэтому государству не нужно назначать дополнительные выплаты гражданам.

Ранее Макаров заявил, что мировую экономику в ближайшее время ожидает крупный кризис: настоящие проблемы из-за пандемии коронавируса пока еще не начались.