А что в кино? «Кошачьи миры Луиса Уэйна», «Дракулов» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На этой неделе на экраны выходит драма «Кошачьи миры Луиса Уэйна» — биографический фильм о художнике Луисе Уэйне, чьи сказочные антропоморфные изображения котов прославились на весь мир.

Российская комедия режиссера Ильи Куликова «Дракулов» оригинально осмысливает историю знаменитого вампира Дракулы в роли которого на экране появится Михаил Галустян.

Военная драма Игоря Угольникова «Учености плоды» переносит зрителей в 1944 год, в село Михайловское, оккупированное немцами, в то самое время, когда при отступлении захватчики решают украсть исторические ценности из музея Пушкина.

Мультпликационная премьера — фантастическая комедия «Неисправимый Рон», рассказывающая о роботе, который становится другом стеснительному школьнику Барни.

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