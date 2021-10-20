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Вирусолог высказался о вакцинации детей от COVID-19
Специалист отметил, что подростки активно общаются в школе, часто задерживаются и могут быть переносчиками вируса. Он добавил, что дети болеют чаще, чем люди старшего возраста.

Вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в интервью с NEWS.ru высказался о вакцинации детей от COVID-19.

По его словам, детей можно прививать только после того, как вакцина пройдет полный цикл испытаний, а ее результаты опубликованы и препарат зарегистрирован.

Специалист отметил, что подростки активно общаются в школе, часто задерживаются и могут быть переносчиками вируса. Он добавил, что дети болеют чаще, чем люди старшего возраста.

Аграновский заявил, что проблема является чувствительной, поскольку многие взрослые и врачи высказываются против прививок, поэтому отношение к вакцинации у многих скептическое.

«Можно ожидать негативной реакции, и людей надо стараться убеждать. Вакцинировать подростков можно только после полного цикла испытаний, публикации результатов и регистрации вакцины для детей», — сказал доктор биологических наук.