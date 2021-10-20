В Ряжске установили более 9,5 километров освещения

Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В Ряжске установили более 9,5 километров освещения. Об этом сообщил региональный минтранс.

Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Новые фонари установили на шести улицах: Ленина, Мичуринской, Дзержинского, Рабочих, Энгельса и Свободы. На этих участках расположены школа, два детских сада, швейная и печатная фабрики.

По словам губернатора Николая Любимова, безопасность и качество автодорог — один из главных приоритетов работы.

«Это существенно влияет на рост экономики региона и качество жизни каждого жителя Рязанской области», — отметил Николай Любимов.

Известно, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» рязанские власти установят около 28 километров освещения в восьми населенных пунктах региона.