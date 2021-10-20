В Рязанском агротехнологическом университете подвели итоги работы студотрядов

С июля по октябрь отряды помогали аграриям убирать урожай, заготавливать корма и ухаживать за животными. Специальной награды регионального министерства образования и молодежной политики был удостоен волонтерский ветеринарно-фельдшерский отряд «Преданность».

Во вторник, 19 октября, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в торжественной обстановке подвели итоги деятельности студенческих специализированных отрядов. Для оказания помощи сельскохозяйственным предприятиям региона в 2021 году в университете сформировали и направили на работу сводные сельскохозяйственные отряды (механизированный и зооветеринарный) из 270 студентов. С июля по октябрь отряды помогали аграриям убирать урожай, заготавливать корма и ухаживать за животными. Суммарная заработная плата бойцов студенческих специализированных отрядов составила порядка трех млн рублей.

На торжественном мероприятии присутствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин и начальник отдела реализации социально-экономических программ в области молодежной политики министерства образования и молодежной политики региона Вячеслав Данченко.

Торжественную церемонию открыл временно исполняющий обязанности ректора университета Александр Шемякин. Обращаясь с приветственным словом к участникам отрядов, Александр Владимирович отметил: «Чествование студенческих специализированных отрядов нашего университета давняя и добрая традиция. Вы не только оказываете помощь региону, но еще приобретаете необходимые трудовые навыки выбранной вами профессии».

От имени губернатора Николая Любимова участников мероприятия приветствовал зампред правительства Дмитрий Филиппов. Он подчеркнул, что движение студенческих отрядов имеет давние традиции, бойцы ежегодно вносят весомый вклад в развитие сельского хозяйства региона.

«Особенно ваша поддержка значима в период пандемии. Ценны каждые рабочие руки и особенно — талантливых молодых людей, которые выбрали аграрную сферу по призванию. Взамен вы получили бесценный опыт, позволяющий принять верное решение и хорошо трудоустроиться в будущем», — сказал Дмитрий Игоревич. Лучшим бойцам Дмитрий Филиппов вручил награды — знак губернатора «За усердие».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин, поздравляя бойцов, обратил внимание студентов на то, что работу, которую они проводят, очень важна и для них самих, и для сельскохозяйственных предприятий региона. Он отметил, что опыт, полученный за это время, позволит студентам более ответственно подойти к выбранной профессии и стать профессионалами. Борис Шемякин поблагодарил студентов за труд и вручил восемнадцати студентам награды министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Специальной награды регионального министерства образования и молодежной политики был удостоен волонтерский ветеринарно-фельдшерский отряд «Преданность», созданный на базе факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования. Благодарность министерства образования и молодежной политики Вячеслав Данченко вручил командиру отряда.

Завершилось мероприятие коллективной фотографией.