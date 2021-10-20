В Рязанской области за сутки COVID-19 выявили у 193 человек

С начала пандемии COVID-19 выявили у 45 571 рязанца.

В Рязанской области за сутки коронавирусом заразились 193 человека. Данные в среду, 20 октября, опубликовал федеральный оперштаб.

С начала пандемии COVID-19 выявили у 45 571 рязанца.

Также известно, что за минувшие сутки десять человек скончались от инфекции, еще 126 рязанцев — победили болезнь. За все время жертвами коронавируса стали 1 289 человек, выздоровели — 41 546.

В России за сутки коронавирус выявили у 34 073 человек, за все время — 8 094 825.

Кроме того, за сутки от «ковида» скончались 1 028 человек, еще 25 231 — победил болезнь. С начала пандемии от коронавируса умерли 226 353, выздоровели — 7 065 712.