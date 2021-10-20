В Рязани вновь прошли «масочные» рейды

Рейд провели на разворотных кругах в районе психбольницы и на улице Березовой, а также на конечной остановке у ТЦ «Круиз».

В Рязани вновь прошли «масочные» рейды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 20 октября, специалисты Роспотребнадзора и управления транспорта проверили как водители общественного транспорта соблюдают санитарные нормы: носят ли маски, перчатки, пользуются ли дезинфицирующими средствами.

Рейд провели на разворотных кругах в районе психбольницы и на улице Березовой. Специалисты проверили наличие суточного запаса масок и перчаток и напомнили водителям о необходимости дезинфекции салона.

На конечной остановке у ТЦ «Круиз» сотрудники управления транспорта, представители регионального УМВД и управления ГО ЧС провели проверку соблюдения масочного режима среди населения. С 58 рязанцами провели разъяснительную беседу и составили один протокол.