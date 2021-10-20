\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
Чтв, 21
12°
Птн, 22
13°
ЦБ USD 71.06 0.09 21/10
ЦБ EUR 82.62 -0.06 21/10
Нал. USD 70.66 / 71.50 17:32
Нал. EUR 82.28 / 83.10 17:32
Новости
Публикации
В Рязани по-новому оборудуют подъезды к школам: безопасно для детей, у...
В Рязани появились новшества, которые готова перенимать...
17 октября 11:32
2
10 108
Хет-трик Овечкина в Рязани. Обзор третьего тура в «40 +"
Снайперские подвиги Овечкина, отец выигрывает у сына, п...
12 октября 18:42
6 904
В Рязанской области могут не успеть провести обязательную вакцинацию
Осталось менее 20 дней. Потом работодатели должны будут...
12 октября 14:47
12 254
Как проходили поиски пропавшей рязанки Елены Логуновой
В субботу, 9 октября, состоялись поиски пропавшей 26-ле...
9 октября 18:04
34 487
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани вновь прошли «масочные» рейды
Рейд провели на разворотных кругах в районе психбольницы и на улице Березовой, а также на конечной остановке у ТЦ «Круиз».

В Рязани вновь прошли «масочные» рейды. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 20 октября, специалисты Роспотребнадзора и управления транспорта проверили как водители общественного транспорта соблюдают санитарные нормы: носят ли маски, перчатки, пользуются ли дезинфицирующими средствами.

Рейд провели на разворотных кругах в районе психбольницы и на улице Березовой. Специалисты проверили наличие суточного запаса масок и перчаток и напомнили водителям о необходимости дезинфекции салона.

На конечной остановке у ТЦ «Круиз» сотрудники управления транспорта, представители регионального УМВД и управления ГО ЧС провели проверку соблюдения масочного режима среди населения. С 58 рязанцами провели разъяснительную беседу и составили один протокол.