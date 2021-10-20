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В Рязани осудили жительницу Томска за мошенничество при продаже попугаев
Злоумышленница обманула рязанку на 18 тысяч рублей. Суд назначил жительнице Томска семь месяцев исправительных работ.

В Рязани осудили жительницу Томска за мошенничество при продаже попугаев. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Летом 2019 года в полицию обратилась рязанка, инвалид второй группы. Женщина рассказала, что ее обманула знакомая — за продажу попугаев рязанка отдала ей 18 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что 54-летняя жительница Томска находилась в Рязани проездом и попала в больницу. Там она познакомилась с местной жительницей, соседкой по палате. Рязанка рассказала, что увлекается коллекционированием редких животных и хочет купить попугаев «Ара» и «Какаду». Томичка сообщила, что является сотрудником таможенной службы и предложила, используя свое служебное положение, помочь в доставке птиц по сниженной цене — по девять тысяч рублей за каждую. В действительности же, женщина не работала на таможне и не могла организовать доставку. Она показала рязанке фото попугаев, найденных в интернете, и предложила выбрать понравившихся. Рязанка выбрала птиц и передала мошеннице 18 тысяч рублей.

После того как рязанку выписали, томичка ушла из больницы по собственному желанию. Она купила на полученные деньги билет и уехала домой. Рязанка несколько раз звонила знакомой, чтобы узнать где находятся попугаи. Мошенница говорила, что птицы в пути.

Оперативники установили личность злоумышленницы и доставили в Рязань. Выяснилось, что в течение трех лет женщина была судима три раза за мошенничество и одни раз за растрату.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд назначил жительнице Томска семь месяцев исправительных работ.