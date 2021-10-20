В Песочне в ДТП пострадали два человека
В аварии получили травмы 19-летняя пассажирка «пятерки» и водитель «шестерки». Пострадавшим оказали медпомощь.
В Песочне в ДТП пострадали два человека. Об этом
Авария произошла во вторник, 19 октября, на улице Верхней около дома № 50. 63-летний местный житель на «ВАЗ-21063» столкнулся с «ВАЗ-210540», которым управлял 24-летний рязанец.
В аварии получили травмы 19-летняя пассажирка «пятерки» и водитель «шестерки». Пострадавшим оказали медпомощь. Проводится проверка.
Напомним, с 1 сентября левый поворот с проезда Яблочкова на улицу Тимуровцев отменили.
Позже появилось видео с моментом аварии.